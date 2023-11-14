WSJ: два депутата Кнессета призвали страны Запада принять по 10 тыс. палестинцев

Это поможет смягчить кризис, отметили Дани Данон и Рам Бен-Барак

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Два депутата Кнессета (парламента) Израиля призвали страны Запада размесить у себя по 10 тыс. палестинских беженцев, чтобы смягчить кризис в секторе Газа.

"Всемирные организации, имеющие опыт расселения беженцев, должны содействовать переселению жителей Газы, желающих переехать в страны, готовые их принять", - написали в статье в газете The Wall Street Journal депутат от партии премьера "Ликуд" и бывший постпред страны в ООН Дани Данон и депутат от оппозиционной партии "Еш Атид" Рам Бен-Барак, в прошлом заместитель главы израильской разведки "Моссад".

Авторы считают необходимым, чтобы несколько западных стран "взяли на себя ответственность за прием жителей Газы". "Даже если каждая страна примет всего по 10 тыс. человек, это поможет смягчить кризис", - отмечают они. Депутаты напоминают, что Европа имеет долгую историю оказания помощи беженцам, спасающимся от конфликтов. "Международное сообщество имеет моральный долг - и возможность - проявить сострадание, помочь жителям Газы двигаться к более процветающему будущему и работать вместе для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке", - резюмируют авторы.

Газета The Times of Israel сообщала 31 октября, что власти Израиля признали существование документа от министерства разведки страны, в котором была предложена идея переселить 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров. По информации издания, документ был датирован 13 октября. В нем излагалась идея переместить жителей сектора Газа в палаточные городки на севере Синайского полуострова, построить там постоянные города и создать гуманитарный коридор.

Ранее старший эксперт Центра политических и международных исследований МИД Ирана Манучехр Моради выразил в интервью ТАСС мнение, что страны Европы не будут принимать беженцев из Палестины из-за произральской позиции лидеров региона. По его словам, большинство европейских лидеров совершают визиты в Тель-Авив, чтобы поддержать режим, который бомбит людей в Палестине. Эксперт предположил, что руководству ЕС едва ли есть дело до палестинцев.