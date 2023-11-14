Экс-министр Молдавии заявил о необходимости отмены указа об отставке генпрокурора страны

Станислав Павловский подчеркнул, что Конституционный суд признал статью, по которой уволили Александра Стояногло, неконституционной

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду должна отменить указ об отставке генерального прокурора Александра Стояногло после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционного суда республики о незаконности его отстранения. Об этом заявил в эфире телеканала Н-4 бывший министр юстиции и судья ЕСПЧ Станислав Павловский.

"Стояногло обратился в суд Кишинева, который должен отменить указ президента Майи Санду на основании решения Конституционного суда, признавшего статью, по которой его уволили, неконституционной", - сказал Павловский. Бывший заместитель министра юстиции Николай Ешану во время телепередачи обратил внимание на решение ЕСПЧ по этому делу. "Европейский суд признал, что Стояногло был бесправным в противостоянии с государством и не мог защищать себя", - сказал Ешану.

Санду ранее отказалась отменять свой указ, несмотря на решения ЕСПЧ и КС. На прошлой неделе председатель КС Молдавии Николай Рошка, который в прошлом работал советником президента, подал в отставку после того, как судьи большинством голосов признали незаконным отстранение Стояногло от исполнения обязанностей генпрокурора.

Стояногло уволили в короткие сроки в октябре 2021 года на основании публикаций в прессе десятилетней давности, достоверность которых не доказана до сих пор. Бывший генпрокурор назвал свое дело политическим. Он заявил, что Санду требовала от него завести уголовные дела на лидеров ведущих оппозиционных партий, в том числе Игоря Додона (бывший президент республики и лидер Партии социалистов).

Стояногло обратился в ЕСПЧ, который признал, что отставка проходила с нарушениями, так как должностное лицо было лишено права на защиту в суде. Адвокаты чиновника оспорили решение о смещении с должности в районном суде Кишинева.