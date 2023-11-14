14 ноября, 09:01

В ЦИК Молдавии заявили, что пересчет бюллетеней после выборов не выявил нарушений

По словам председателя Центризбиркома Анжелы Караман, полученная разница не повлияла на результаты голосования

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Пересчет бюллетеней в некоторых населенных пунктов Молдавии после прошедших 5 ноября выборов в местные органы власти не выявил нарушений. Об этом сообщила в беседе с журналистами председатель Центральной избирательной комиссии Анжела Караман.

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"Результаты пересчета показали разницу от 1 до 3 голосов. Это очень незначительные цифры, которые не повлияли на результаты голосования", - сказала Караман.

Пересчет голосов проводился в 18 населенных пунктах, где результаты оспаривались участниками выборов. В ходе голосования гражданам Молдавии предстоит избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также 11 058 членов местных советов. В некоторых населенных пунктах на 19 ноября был назначен второй тур. 

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