В ЦИК Молдавии заявили, что пересчет бюллетеней после выборов не выявил нарушений

По словам председателя Центризбиркома Анжелы Караман, полученная разница не повлияла на результаты голосования

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Пересчет бюллетеней в некоторых населенных пунктов Молдавии после прошедших 5 ноября выборов в местные органы власти не выявил нарушений. Об этом сообщила в беседе с журналистами председатель Центральной избирательной комиссии Анжела Караман.

"Результаты пересчета показали разницу от 1 до 3 голосов. Это очень незначительные цифры, которые не повлияли на результаты голосования", - сказала Караман.

Пересчет голосов проводился в 18 населенных пунктах, где результаты оспаривались участниками выборов. В ходе голосования гражданам Молдавии предстоит избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также 11 058 членов местных советов. В некоторых населенных пунктах на 19 ноября был назначен второй тур.