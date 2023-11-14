14 ноября, 08:45
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Глава МО ФРГ не стал подробно отвечать на вопросы по подрывам "Северных потоков"

Борис Писториус также отказался отвечать на вопросы, связанные с фигурировавшим в материалах полковником ВСУ Романом Червинским

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался отвечать на вопросы, связанные с последними утечками в СМИ по диверсиям на "Северных потоках", а также с фигурировавшим в материалах полковником Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романом Червинским.

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Писториуса, прибывшего на встречу с коллегами по ЕС, спросили, "когда и от кого он впервые услышал имя Роман Червинский". "Я не знаю, когда, не могу сказать", - ответил министр обороны.

На просьбу прокомментировать последние материалы в СМИ о взрывах на "Северных потоках" он сказал: "До тех пор, пока у меня не будет действительно неопровежимых материалов на этот счет, заявлений я делать не буду". 

Теги:
УкраинаГерманияРасследование утечек газа из "Северных потоков"Писториус, Борис
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