Консульство США в Новой Зеландии облили краской в знак поддержки Палестины

По данным Radio New Zealand, активисты написали на фасаде здания призывы "немедленно прекратить огонь в секторе Газа"

СИДНЕЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Пропалестинские активисты облили красной краской американское консульство в Окленде, написав на фасаде здания призывы "немедленно прекратить огонь в секторе Газа". Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, ответственность за акцию взяла на себя общественная организация "Окленд за Палестину". Ее участники облили краской входную группу и фасад здания, где располагаются представительство США и офис новозеландского министерства иностранных дел, и нанесли надписи "Остановить огонь немедленно!", "Свободу Палестине" и "Спасите Газу". Представители организации сообщили, что красная краска "олицетворяла [кровь] тысяч палестинских мужчин, женщин и детей, убитых Израилем за последние дни".

Председатель новозеландской группы поддержки Палестины Джон Минто назвал акцию "эффективным способом донести свою точку зрения". "На фоне геноцида, который происходит сейчас в Газе, это незначительное неудобство. Я аплодирую людям за попытку поднять этот вопрос таким образом", - указал он, отметив, однако, что его группа не имеет отношения к произошедшему.

Радиостанция также сообщила, что в результате расследования инцидента один человек был задержан и, как ожидается, предстанет перед судом по обвинению в вандализме.