14 ноября, 09:00
Палестино-израильский конфликт

Консульство США в Новой Зеландии облили краской в знак поддержки Палестины

По данным Radio New Zealand, активисты написали на фасаде здания призывы "немедленно прекратить огонь в секторе Газа"

СИДНЕЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Пропалестинские активисты облили красной краской американское консульство в Окленде, написав на фасаде здания призывы "немедленно прекратить огонь в секторе Газа". Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand.

Читайте также
Эвакуация россиян, атаки на базы США, пауза Израиля. Конфликт на Ближнем Востоке

По ее данным, ответственность за акцию взяла на себя общественная организация "Окленд за Палестину". Ее участники облили краской входную группу и фасад здания, где располагаются представительство США и офис новозеландского министерства иностранных дел, и нанесли надписи "Остановить огонь немедленно!", "Свободу Палестине" и "Спасите Газу". Представители организации сообщили, что красная краска "олицетворяла [кровь] тысяч палестинских мужчин, женщин и детей, убитых Израилем за последние дни".

Председатель новозеландской группы поддержки Палестины Джон Минто назвал акцию "эффективным способом донести свою точку зрения". "На фоне геноцида, который происходит сейчас в Газе, это незначительное неудобство. Я аплодирую людям за попытку поднять этот вопрос таким образом", - указал он, отметив, однако, что его группа не имеет отношения к произошедшему.

Радиостанция также сообщила, что в результате расследования инцидента один человек был задержан и, как ожидается, предстанет перед судом по обвинению в вандализме. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтНовая Зеландия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация