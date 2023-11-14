ВС Швеции считают необходимыми инвестиции в железные дороги страны

Они будут играть ключевую роль для военного транспорта, передает Sveriges Radio со ссылкой на документ профильных экспертов

СТОКГОЛЬМ, 14 ноября. /ТАСС/. Членство Швеции в НАТО означает значительно возросшую потребность в инвестициях в шведские железные дороги. Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на документ, который вооруженные силы (ВС) королевства представили правительству.

Военные эксперты полагают, что у железных дорог страны в настоящее время недостаточная пропускная способность. Отмечается также длительный период времени, который потребуется для устранения недостатков их содержания.

По мнению ВС страны, железная дорога будет играть ключевую роль для военного транспорта.

Как заявил министр обороны Швеции Пол Йонссон перед встречей с коллегами по ЕС в Брюсселе, "правительство намерено усилить работу в этом направлении", так как речь идет об улучшении"способности передвижения" ВС. "Это важно с точки зрения усиления наших военных возможностей", - сказал он. По словам министра, работа над развитием инфраструктуры в этих целях начнется уже в ближайшее время.