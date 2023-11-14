14 ноября, 09:13
Военная операция на Украине

Пленный грузинский наемник рассказал, как его завербовала СБУ в СИЗО на Украине

Трехмесячную подготовку Георгий Чубетидзе проходил в Тернополе, его инструкторами были граждане США, Великобритании и Канады

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пленный грузинский наемник Георгий Чубетидзе из иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что его завербовала Служба безопасности Украины (СБУ) в следственном изоляторе (СИЗО).

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Попавший в плен гражданин Грузии на распространенном Минобороны РФ видео рассказал, что с апреля прошлого года был осужден за преступление и находился в украинском следственном изоляторе. На трехлетнюю службу по контракту в так называемом 2-м интернациональном легионе ВСУ его завербовали сотрудники СБУ. Трехмесячную подготовку Чубетидзе проходил в Тернополе. Инструкторами были граждане США, Великобритании и Канады. Там наемникам внушали важность убийства русских солдат. За ликвидацию российских военных им обещали по $300.

По словам пленного, в иностранном легионе ВСУ служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы и французы. Большинство из них совершили тяжкие преступления в своих странах (убийства, грабежи, торговля наркотиками). В следственных изоляторах и тюрьмах их вербуют спецслужбы и направляют в Украину, где они скрываются от правосудия.

Чубетидзе рассказал, что, как правило, наемники являются наркоманами, у которых нет никакой жалости к мирному населению. По его словам, два французских наемника из их батальона застрелили местного жителя только за то, что тот не пустил их в свой дом. Также командиры подразделений расстреливают своих подчиненных за отказ выполнять поставленные боевые задачи. Кроме того, снайперские пары из легиона выставляли позади позиций подразделений территориальной обороны, чтобы расстреливать отступающих украинцев. 

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