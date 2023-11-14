14 ноября, 09:11

Лидер турецких националистов потребовал распустить Конституционный суд страны

Девлет Бахчели заявил об этом на фоне скандала с освобождением адвоката Джана Аталая, избранного на майских выборах в парламент от оппозиционной Рабочей партии Турции

СТАМБУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели высказался за роспуск Конституционного суда (КС) или как минимум его реформирование в связи с конфликтом, который возник между высшей судебной инстанцией республики и Высшим апелляционным судом Турции из-за дела оппозиционного депутата.

"В сложившейся ситуации есть два варианта: либо КС будет распущен, либо реформирован", - заявил он в парламенте на заседании возглавляемой партии. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Партия Бахчели является союзником правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политический скандал в Турции разразился после того, как КС в конце октября принял решение освободить адвоката и избранного депутата на майских выборах в парламент от оппозиционной Рабочей партии Турции Джана Аталая, который ранее был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в попытке свержения правительства в связи с участием в акциях протеста в 2013 году. Высший апелляционный суд посчитал это решение нарушающим законодательство, выдвинув обвинения против представителей КС, которые вынесли вердикт об освобождении Аталая.

Оппозиционные партия заняли сторону высшей судебной инстанции, руководство Турции - апелляционного суда.

Аналитики называют конфликт между судебными властями Турции прецедентом, отмечая, что впервые в истории турецкого правосудия обвинения выдвинуты в адрес членов КС. 

Теги:
Турция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация