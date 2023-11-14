Лидер турецких националистов потребовал распустить Конституционный суд страны

Девлет Бахчели заявил об этом на фоне скандала с освобождением адвоката Джана Аталая, избранного на майских выборах в парламент от оппозиционной Рабочей партии Турции

СТАМБУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели высказался за роспуск Конституционного суда (КС) или как минимум его реформирование в связи с конфликтом, который возник между высшей судебной инстанцией республики и Высшим апелляционным судом Турции из-за дела оппозиционного депутата.

"В сложившейся ситуации есть два варианта: либо КС будет распущен, либо реформирован", - заявил он в парламенте на заседании возглавляемой партии. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Партия Бахчели является союзником правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политический скандал в Турции разразился после того, как КС в конце октября принял решение освободить адвоката и избранного депутата на майских выборах в парламент от оппозиционной Рабочей партии Турции Джана Аталая, который ранее был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в попытке свержения правительства в связи с участием в акциях протеста в 2013 году. Высший апелляционный суд посчитал это решение нарушающим законодательство, выдвинув обвинения против представителей КС, которые вынесли вердикт об освобождении Аталая.

Оппозиционные партия заняли сторону высшей судебной инстанции, руководство Турции - апелляционного суда.

Аналитики называют конфликт между судебными властями Турции прецедентом, отмечая, что впервые в истории турецкого правосудия обвинения выдвинуты в адрес членов КС.