14 ноября, 09:18

В Баку назвали неприемлемыми угрозы Борреля в адрес Азербайджана

Азербайджанский МИД заявил, что внешнеполитическая служба ЕС "стала жертвой ошибочных шагов"

БАКУ, 14 ноября. /ТАСС/. МИД Азербайджана раскритиковал заявления главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о последствиях любого нарушения территориальной целостности Армении, назвав их неприемлемыми.

"Обвинения против Азербайджана, с которыми выступил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, <...> намеренно искажают сложившиеся в регионе реалии, абсолютно неадекватны и неприемлемы", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что на фоне безразличия Европейского союза к почти 30-летней агрессии Армении против Азербайджана, политике этнических чисток в отношении азербайджанцев "выражение поддержки Армении и угрозы в адрес Азербайджана являются наглядным примером предвзятой политики и двойных стандартов" ЕС.

"Как видно из лицемерных подходов, демонстрируемых внешнеполитической службой ЕС в тех или иных регионах, эта организация стала жертвой ошибочных шагов. Кроме того, обвинения, выдвинутые представителем Евросоюза, который не предпринял никаких шагов, чтобы побудить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Азербайджана", - заявили в азербайджанском МИД.

В Баку также считают, что усилия ЕС по вооружению Армении "являются поощрением политики втягивания в новые противостояния в регионе" Южного Кавказа. "Ответственность за это ложится и на ЕС", - подчеркивается в комментарии. МИД заявил, что о "разговаривать с Азербайджаном на языке угроз неприемлемо". "Любые недружественные действия не приведут к позитивным результатам и на них будет дан адекватный ответ", - отмечается в комментарии.

13 ноября на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне руководителей внешнеполитических ведомств в Брюсселе Боррель заявил, что Евросоюз предупредил Азербайджан о "суровых последствиях" любого нарушения территориальной целостности Армении. Он также подчеркнул, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Армении военной помощи в рамках Европейского фонда мира. 

Теги:
АзербайджанАрменияБоррель, Жозеп
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