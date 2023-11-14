В Литве считают, что сухопутная смычка электросетей с Польшей будет безопаснее

Советник президента Ярослав Неверович заявил, что решение о том, где будет проложен кабель, примут в первой половине 2024 года

ВИЛЬНЮС, 14 ноября. /ТАСС/. Литва считает, что прокладывать смычку электросетей с Польшей по суше будет безопаснее. Об этом в эфире радиостанции Ziniu radijas заявил советник президента Литвы Ярослав Неверович.

Как сообщалось ранее, страны планируют эти работы в рамках проекта синхронизации электросетей стран Балтии через Польшу с Западной Европой.

"Безопасность мы считаем серьезным аргументом для устройства смычки в рамках синхронизации не по дну Балтийского моря, а по суше", - сказал Неверович.

В первоначальном проекте предлагалось проложить смычку по морю с подключением к электросетям Польши в районе Гданьска. "Этот проект осуществляется нами в сотрудничестве с польскими партнерами, которые ранее наиболее приемлемым для себя считали такой вариант, - отметил Неверович. - Сейчас они меняют мнение". Решение о том, где будет проложен кабель, партнеры рассчитывают принять после всесторонней оценки вариантов в первой половине 2024 года.

Страны Балтии реализуют проект синхронизации электросетей с Европой, завершение которого первоначально планировалось на конец 2025 год. В Вильнюсе считают, что с учетом рисков из-за напряженной ситуации в регионе надо ускорить процесс и завершить синхронизацию хотя бы в 2024 году.

В апреле Литва успешно провела тестирование работы своих электросетей в изолированном режиме, предложив Латвии и Эстонии присоединиться к испытаниям. Обе страны от этого отказались, ссылаясь на нерешенные технические вопросы. Эти сложности вызывают в Риге и Таллине сомнения относительно возможности ускорения синхронизации.