Сийярто заявил, что Венгрия никогда не поддержит санкции против ядерной энергетики России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии напомнил, что в Евросоюзе обсуждается уже 12-й пакет санкций против РФ

ПАКШ /Венгрия/, 14 ноября. /ТАСС/. Венгрия не поддержит санкции против ядерной энергетики России, в какой бы пакет Евросоюза они ни входили. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, посетивший вместе с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым стройплощадку АЭС "Пакш-2".

"Мы никогда не будем поддерживать санкции против ядерной энергетики", - сказал глава МИД на встрече с журналистами после переговоров с руководителем российской госкорпорации. Он напомнил, что сейчас в Евросоюзе обсуждается уже 12-й пакет санкций против России. "Не должно быть такого, чтобы в 12-м пакете были ограничения против ядерной отрасли", - отметил Сийярто, уточнив, что в известных ему проектах 12-го пакета нет санкций в отношении ядерной энергетики. "Но в какой бы пакет их ни включили, мы их никогда не поддержим", - подчеркнул министр.