14 ноября, 09:41

Суд в Минске признал экстремистскими материалы ликвидированного движения "За свободу"

Судом запрещено распространение продукции, опубликованной на канале движения в YouTube, на его страницах в социальных сетях, а также в Telegram

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Суд Партизанского района Минска признал экстремистской информационную продукцию ликвидированного общественного движения "За свободу". В соответствии с решением суда продукция внесена в республиканский список экстремистских материалов, опубликованный на сайте Министерства информации Белоруссии.

"Решение суда Партизанского района Минска подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314 статьей Гражданского процессуального кодекса", - отмечается в сообщении.

Судом запрещено распространение продукции, опубликованной на канале движения в YouTube, на его страницах в социальных сетях, а также в мессенджере Telegram. Доступ к этим ресурсам должен быть заблокирован.

Движение "За свободу" было ликвидировано Верховным судом Белоруссии в ноябре 2021 года после того, как руководство страны потребовало провести проверку деятельности неправительственных организаций. 

Теги:
Белоруссия
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