ВМС США продадут Австралии подлодки в рамках партнерства AUKUS в 2030-х годах

По информации издания Defense News, американские власти собираются передать субмарины модели Block IV

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Военно-морские силы США намерены продать Австралии бывшие в употреблении подводные лодки класса "Вирджиния" в 2032 и 2035 годах, а также еще одну новую подлодку такого же типа в 2038 году. Об этом сообщило издание Defense News со ссылкой на координатора программы интеграции и закупок AUKUS (военное партнерство Австралии, Великобритании и США) Линкольна Рейфстека.

По его информации, США хотят продать Австралии подводные лодки модели Block IV, которые в настоящее время находятся на этапе строительства. Первая субмарина такого типа была введена в эксплуатацию в 2020 году, а последняя будет принята на вооружение примерно в 2026 году - таким образом, к моменту, когда они будут переданы Австралии, срок их эксплуатации уже составит от 6 до 15 лет. Новую подлодку Block VII США начнут строить в 2029 году и продадут Австралии в 2038 году. Подлодки класса "Вирджиния" рассчитаны на 33 года службы, указывает портал.

Рейфстек отметил, что партнеры по AUKUS стремятся проводить операции по комплексному патрулированию в Тихом океане для обеспечения региональной стабильности.

Как отмечает издание, Австралия совместно с Британией, еще одним ее союзником по AUKUS, также начнет строительство серии подводных лодок SSN-AUKUS, которую будут использовать морские силы обоих государств. Согласно графику, Канберра должна получить первую британскую SSN-AUKUS в конце 2030-х годов, а первую подобную подводную лодку отечественного производства - в начале 2040-х годов. Таким образом подводный флот страны сможет продолжать расширяться и дальше, не только за счет американских поставок лодок класса "Вирджиния", подытоживает Defense News.

Партнерство AUKUS было создано в 2021 году. В его рамках предполагается также вести разработки новейших вооружений, включая гиперзвуковые. Белый дом допускал, что это партнерство может быть расширено за счет других союзников США в Европе и Азии.