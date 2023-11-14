Глава офиса Зеленского назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине

По словам Андрея Ермака, Киев также ждет сложная зима

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Следующий год станет решающим в украинском конфликте. Такое мнение выразил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Следующий год станет решающим [в конфликте на Украине]", - сказал он, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

По словам Ермака, Украину также ждет сложная зима. Он указал, что Киев "нуждается в вооружении прямо сейчас", особенно в системах противовоздушной обороны. При этом глава офиса поспешил заверить, что украинские власти "способны отчитаться за каждую единицу" полученного от Запада вооружения.

Ранее Ермак сравнил украинский конфликт с забегом на 100 м. По его мнению, Киев "70 м уже пробежал". При этом, отметил он, впереди Украину ждут самые сложные времена конфликта.