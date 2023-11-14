14 ноября, 09:54

На Украине сообщили о повреждении нефтеперерабатывающего объекта

В стране обесточены более 400 населенных пунктов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающий объект получил повреждения на Украине. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Где находится поврежденный объект, в ведомстве не уточнили.

"Повреждено оборудование на одном из объектов нефтепереработки", - говорится в сообщении Минэнерго в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В Минэнерго добавили, что жители Сумской, Черниговской и Харьковской областей частично остаются без света. В Черниговской области без света остаются более 200 потребителей.

Компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале сообщила, что в стране обесточены более 400 населенных пунктов. "Без света остаются 450 населенных пунктов", - говорится в сообщении. 

Теги:
Украина
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