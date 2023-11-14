Додон назвал незаконным решение лишить денег ЕС не поддержавших проевропейские партии

Он напомнил, что финансы находятся в государственном бюджете и не принадлежат правящей партии

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Экс-глава Молдавии, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон назвал незаконным и абсурдным заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что власти не будут выделять деньги из европейских фондов жителям населенных пунктов, не поддержавших проевропейские партии на выборах в местные органы власти.

"Это абсурдное заявление - одно из звеньев в целой цепи беззаконий, которые совершают Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, судорожно пытаясь удержаться у власти после провала на выборах в местные органы. Деньги, о которых она говорит, - не ее и не правящей партии, а средства из государственного бюджета, кредиты, которые сейчас массово берет правительство у стран ЕС, пытаясь заткнуть дыры, возникшие из-за провального управления страной. Возвращать их из того же бюджета будут все граждане республики, в том числе и те, кто, по мнению Санду и членов ее партии, голосует неправильно", - прокомментировал Додон ее выступление на Радио Молдова в беседе с корреспондентом ТАСС.

Президент Молдавии Майа Санду, оценивая итоги прошедшего голосования, которое показало падение рейтинга правящей партии, заявила, что населенные пункты, которые не демонстрируют свою поддержку евроинтеграции, не будут получать деньги из фондов ЕС. Как показали озвученные ЦИК итоги первого тура выборов, правящая партия потеряла почти половину электората, который проголосовал за нее в 2021 году. Из 36 городов и районов страны ее представители выиграли выборы мэров только в шести, проиграв Кишинев и еще три крупнейших города - Бельцы, Оргеев и Кагул.

Протесты в Молдавии

Летом прошлого года в Молдавии начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падении уровня жизни - по данным правительства, уровень бедности в стране в 2022 году возрос с 24,5% до 31,1%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Инфляция за этот период впервые за 20 лет превысила 30%, тарифы на газ увеличились в 7 раз, а электроэнергия подорожала в 3 раза.

В свою очередь Санду обвинила организаторов антиправительственных акций в подготовке государственного переворота, в стране создан центр информационного противодействия "Патриот", закрыты 6 местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и ряда других оппозиционных формирований. За день до голосования Комиссия по чрезвычайным ситуациям аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс", которые не смогли оспорить это решение. Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отметили вмешательство правительства Молдавии в выборы и другие нарушения со стороны власти.