14 ноября, 10:14

Лидер националистов Турции назвал предвзятым доклад ЕС о расширении

Девлет Бахчели заявил, что возвращает доклад Еврокомиссии "в прежнем виде, сложенным в бумажный самолет"

СТАМБУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Председатель турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подверг резкой критике ежегодный доклад Еврокомиссии (ЕК) о расширении ЕС за предвзятое отношение к Турции. Эту позицию он изложил, выступая на заседании фракции ПНД в парламенте.

"Еврокомиссия в очередной раз подтвердила предвзятое отношение к нашей стране. <…> Возвращаю этот доклад комиссии в его прежнем виде, сложенным в бумажный самолет", - сказал лидер националистов. Трансляцию из парламента вел телеканал TRT Haber.

8 ноября МИД Турции заявил, что доклад, распространенный ЕК в тот же день, демонстрирует двойные стандарты и неискренность в переговорном процессе Евросоюза с Анкарой, продолжая политизировать его. В нынешней международной конъюнктуре для ЕС очень важно проводить политику расширения на принципах справедливости и инклюзивности, добавило министерство, заверив в открытости Анкары к укреплению отношений с Брюсселем.

Турция является кандидатом на вступление в ЕС в качестве полноправного члена с 2005 года. 

Теги:
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