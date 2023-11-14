В Human Rights Watch призвали считать удары Израиля по больницам военными преступлениями

HRW ссылается на данные ВОЗ, согласно которым 12 ноября погиб как минимум 521 человек в результате ударов Армии обороны Израиля по медицинским учреждениям Газы

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Атаки Израиля по больницам в секторе Газа, которые приводят к гибели мирных жителей и разрушениям, необходимо расследовать как военные преступления. С такой оценкой выступила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), базирующаяся в Нью-Йорке.

"Неоднократные и незаконные атаки израильских военных на медицинские учреждения, персонал и транспорт приводят к дальнейшему разрушению системы здравоохранения сектора Газа и должны расследоваться как военные преступления", - говорится в сообщении на сайте HRW. Несмотря на заявления представителей еврейского государства о "циничном использовании больниц" радикальным палестинским движением ХАМАС в качестве "живых щитов", "ни один из представленных аргументов не оправдывает лишение больниц и машин скорой помощи их защиты в соответствии с международным гуманитарным правом", утверждают правозащитники.

HRW ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым 12 ноября погиб как минимум 521 человек в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по медицинским учреждениям Газы. Подобные обстрелы, по мнению организации, а также решение отключить электричество и водоснабжение в анклаве и ограничить доступ гуманитарной помощи "значительно ухудшили доступность медицинской помощи" в секторе. Согласно информации ООН, которую приводит HRW, уже 10 ноября в Газе не работало примерно две трети всех учреждений по оказанию первой медицинской помощи и половина больниц. Как указывает правозащитная организация со ссылкой на врачей, в клиниках не хватает самого простого оборудования и медикаментов, поэтому раненых приходится оперировать без анестезии.

"Сотни людей погибли при ударах по больницам, многие пациенты оказались в тяжелом состоянии, поскольку они не могут получить необходимой медицинской помощи", - подчеркнул представитель HRW Каюм Ахмед. Правозащитная организация пришла к выводу, что приказ Израиля об эвакуации больниц на севере Газы оказался неэффективным, поскольку он "не учитывал специальные требования, включающие обеспечение безопасности пациентов и персонала". В связи с этим правозащитники допустили, что приказ был отдан не столько для защиты мирного населения, сколько для его запугивания в целях вытеснения из анклава.

Организация призвала израильское правительство "немедленно остановить атаки" на медицинские учреждения и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также закончить блокаду сектора Газа, которую также стоит рассматривать в качестве "коллективного наказания" и военного преступления, утверждается в сообщении. Правозащитники считают, что палестинские группировки должны перестать пользоваться мирными жителями в качестве "живых щитов", а странам-союзникам Израиля, в том числе США, Великобритании, Канаде и Германии, необходимо отказаться от военной помощи еврейскому государству до тех пор, пока Израиль не прекратит совершать нарушения.