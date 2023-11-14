14 ноября, 10:33
Военная операция на Украине

Rheinmetall поставит Украине 25 восстановленных танков Leopard 1A5 в 2024 году

Заказ финансируется правительством Германии

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине в 2024 году 25 восстановленных танков Leopard 1A5, пять танковых тягачей и два тренажера вождения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте концерна.

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"Компания Rheinmetall получила заказ от правительства Украины на поставку систем Leopard , - говорится в сообщении. - Заказ финансируется правительством Германии. Rheinmetall поставит украинским вооруженным силам 25 боевых танков Leopard 1A5, пять танковых тягачей (BPz 2) и два тренажера вождения".

В заявлении уточняется, что речь идет о восстановленных танках Leopard 1A5, которые сейчас ремонтируются на заводах Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе. Поставка запланирована на 2024 год. Компания не называет точную стоимость закупки, однако отмечает, что она составляет десятки миллионов евро. Уточняется, что эта сумма включает в себя затраты на обучение, логистику, запасные части, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги.

В компании напомнили, что в 2024 году она также поставит Украине 14 танков Leopard 2A4 по заказу правительств Нидерландов и Дании. 

Теги:
УкраинаГерманияВоенная операция на Украине
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