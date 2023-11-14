14 ноября, 10:53

Администрация президента Грузии разъяснила послу Китая заявление Зурабишвили о главе КНР

Ее ответ во время интервью LCI касался лишь Путина и России, заверили в президентской пресс-службе

ТБИЛИСИ, 14 ноября. /ТАСС/. Глава администрации президента Грузии Натия Сулава на встрече с послом Китая в Тбилиси Чжоу Цзянем объяснила, что Саломе Зурабишвили в интервью французской телекомпании LCI не имела в виду, что хотела бы увидеть лидера КНР Си Цзиньпина осужденным. Об этом сообщила пресс-служба администрации грузинского лидера.

"Глава администрации президента Грузии Натия Сулава сегодня встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цзянем. На встрече, которая состоялась во дворце Орбелиани, глава администрации президента заявила, что в интервью телекомпании LCI президента Грузии Саломе Зурабишвили ни в какой форме не было намека на грузино-китайские отношения или конкретно главы КНР", - говорится в сообщении.

Интервью Зурабишвили касалось отношений Грузии с РФ и ЕС, поэтому президент в своем ответе имела в виду лишь Путина и Россию, добавили в администрации президента.

Зурабишвили ранее в беседе с LCI заявила, что было бы историческим результатом, если бы лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин когда-нибудь были бы осуждены. При этом президент отметила, что не считает подобное реалистичным.

​​​​​Грузия и Китай в конце июля этого года объявили об установлении двустороннего стратегического партнерства. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в сентябре сообщил о решении отменить визовый режим с КНР. Граждане Китая смогут находиться в Грузии в туристических целях в течение 30 дней. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичГрузияКитайСи ЦзиньпинЗурабишвили, Саломе
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