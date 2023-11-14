14 ноября, 10:58
Военная операция на Украине

Глава украинской разведки считает вероятной заморозку конфликта на Украине на десятки лет

По мнению Кирилла Буданова, конфликт может затянуться без подписания каких-либо договоренностей, но в то же время продолжаться без интенсивных боевых действий

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов считает, что юридическое завершение конфликта в стране может затянуться на многие десятилетия, как это произошло у России и Японии, у которых с 1945 года не подписан мирный договор из-за претензий Токио на южные Курильские острова.

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"Этой территориальной проблеме [проблеме принадлежности южных Курильских островов] уже больше 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь", - сказал Буданов в комментарии, опубликованном в журнале NV. По его словам, конфликт на Украине может затянуться без подписания каких-либо договоренностей и юридического завершения, но в то же время продолжаться без интенсивных боевых действий.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.

На фоне отсутствия успехов Киева в рамках обещанного контрнаступления на Западе все чаще раздаются голоса о необходимости переговоров и территориальных уступок со стороны Украины. Главком ВСУ Валерий Залужный недавно в интервью британскому журналу The Economist заявил о тупике в украинском конфликте. 

Теги:
ЯпонияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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