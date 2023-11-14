В Испании крайне правые подали иск против премьера из-за переговоров с сепаратистами

Жалоба также подана против экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона

МАДРИД, 14 ноября. /ТАСС/. Крайне правая партия "Вокс" подала иск в Верховный суд (ВС) Испании против исполняющего обязанности главы правительства, лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса из-за закона об амнистии сторонников независимости Каталонии.

Как говорится в публикации крайне правых в соцсети X (ранее Twitter), жалоба также подана против экс-лидера региона Карлеса Пучдемона, который возглавлял правительство автономного сообщества в момент проведения там незаконного референдума о независимости в 2017 году. Затем он бежал в Бельгию, судебные власти Испании добиваются его экстрадиции. "Вокс" подает иск против Санчеса и Пучдемона в ВС", - отметили крайне правые.

Они также просят суд приостановить проведение намеченных на 15-16 ноября дебатов в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) по кандидатуре Санчеса на пост премьера. Ожидается, что по итогам голосования в парламенте он вновь займет пост главы правительства.

Как говорится в пресс-релизе "Вокс", крайне правые обвиняют Санчеса во "взяточничестве, сотрудничестве с терроризмом, узурпации функций судебной власти, а также в переговорах и деятельности, запрещенной государственным должностным лицам при исполнении ими своих функций".

13 ноября ИСРП зарегистрировала в Конгрессе инициативу об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу. Свыше 300 сторонников независимости региона могут подпасть под закон. О нем было объявлено в рамках переговоров ИСРП с другими партиями для поиска парламентской поддержки кандидатуры Санчеса для переизбрания премьером. Партия "Вместе за Каталонию" Пучдемона также согласилась проголосовать за лидера соцпартии.

Закон об амнистии вызвал резкую критику правых политических сил Испании и спровоцировал массовые акции протеста.