В Финляндии заявили о готовности ограничить движение на границе с РФ

Глава финского МВД Мари Рантанен отметила, что Хельсинки опасается роста числа нелегальных мигрантов

СТОКГОЛЬМ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Финляндии решили начать подготовительную работу по ограничению движения на границе с Россией, заявила на пресс-конференции министр внутренних дел страны Мари Рантанен. По ее словам, в Хельсинки опасаются возможного роста числа нелегальных мигрантов.

Финская сторона сообщает о прибытии на восточную границу на этой неделе около 60 человек без документов, попросивших убежища. На прошлой неделе их было 71. Как отмечает погранслужба, речь не идет о гражданах РФ, большинство - выходцы с Ближнего Востока. Хельсинки утверждает, что обсуждал проблему с Москвой.

"Министерство внутренних дел в ускоренном порядке представит правительству предложение об ограничении или закрытии погранпереходов, - сказала она. - Речь идет о статье 16 Закона о пограничной охране, <...> ограничения возможны при соблюдении определенных условий. Например, если необходимо бороться с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения".

По словам Рантанен, число мигрантов без виз на границе все еще относительно невелико, но "значительно выросло". "Дело не всегда в количестве, а в явлении, - пояснила министр, которая не исключает и закрытия границы. - Мы не можем сразу принять самые строгие меры. Но правительство имеет право принимать все меры, которые позволяет закон".