Глава Минобороны Словакии сообщил Столтенбергу о прекращении военной помощи Украине

В министерстве отметили, что Братислава предоставляет Киеву "достаточно широкую шкалу" гуманитарной и технической поддержки

БРАТИСЛАВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк уведомил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о прекращение его республикой передачи оружия и боеприпасов в дар Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте словацкого Минобороны.

"Министр обороны Словакии Роберт Калиняк встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которого проинформировал о завершении военной помощи Украине, оказывавшейся [поставками оружия и боеприпасов] со складов ВС [Словакии], - отметило Минобороны. - Словакия, несмотря на это, предоставляет [Украине] достаточно широкую шкалу гуманитарной помощи, а также технической помощи, [использование которой] не ведет к смертельным исходам".

Решение о прекращении направления на Украину военной помощи по линии государства приняло назначенное 25 октября правительство Словакии премьер-министра Роберта Фицо. Власти не препятствуют реализации коммерческих контрактов на поставку Киеву оружия и боеприпасов. Государства - партнеры республики по НАТО, согласно Минобороны, уважают решение нового кабмина Словакии.