Украинский депутат обвинил Залужного в провале контрнаступления

По мнению Евгения Шевченко, украинские войска действовали максимально неграмотно, пойдя в лоб, вместо того чтобы выработать более сложную стратегию и использовать отвлекающие маневры

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный выбрал абсолютно ошибочную стратегию для украинского контрнаступления, из-за чего оно зашло в тупик. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

"Семь месяцев пиарить контрнаступление и пойти туда, где нас ждали, - прямо на минные поля, в бетон. Это гений полководческой мысли? <...> Хватит делать нам идолов. <...> Мы же думали, что он великолепный полководец", - сказал Шевченко в эфире авторского шоу украинского журналиста и политолога Вадима Карасева.

По мнению депутата, украинские войска действовали максимально неграмотно, пойдя в лоб, вместо того чтобы выработать более сложную стратегию и использовать отвлекающие маневры, в результате чего получился "тупик Залужного".

Он также раскритиковал желание Киева получить от союзников американские истребители F-16. По словам Шевченко, появление этих самолетов никак не сможет переломить ход боевых действий, потому что в нынешней ситуации сфера их применения очень ограничена. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский выполняет заказ Залужного, выпрашивая у союзников все, что сочтет нужным главком, однако из-за неграмотных действий это не приносит результата.

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления. Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, несмотря на значительные потери, ВСУ не смогли достичь каких-либо тактически значимых успехов.

Есть ли конфликт

Заявление Шевченко прозвучало на фоне активизации слухов о возможном конфликте между Залужным и Зеленским, а также о том, что главком может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Эти обсуждения возобновились с новой силой после публикации статьи и интервью Залужного в британском журнале The Economist, где он рассуждал о тупике в украинском конфликте. В администрации Зеленского выразили недовольство в связи с выходом этих материалов, а сам президент заявил, что не согласен с мнением главкома.

Как отметил экс-премьер Украины Николай Азаров, сам факт публикации нашумевшей статьи без разрешения администрации президента и согласования тезисов является нонсенсом с точки зрения нормального функционирования государственного аппарата и говорит о том, что Залужный считает себя самостоятельной политической фигурой.

Обсуждение столь явного выноса противоречий между президентом и главкомом в медийное пространство вынудило главу офиса Зеленского Андрея Ермака выступить с заявлением, что никакого раскола между ними якобы не существует. Однако это возымело почти обратный эффект. При этом украинские аналитики обратили внимание, что нередко тема возможного выдвижения Залужного в президенты поднимается медиаресурсами и блогерами, которых связывают с бывшим главой государства Петром Порошенко.