ЦАХАЛ призвал жителей еще трех кварталов Газы как можно скорее эвакуироваться на юг

Пребывание в городе и его окрестностях подвергает жизнь опасности, заявили в израильской армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает жителей еще трех районов города Газа как можно скорее эвакуироваться в южные районы анклава. С таким заявлением выступил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри.

"Важное объявление для жителей кварталов Тель-аль-Хава, Ас-Сабра и Аз-Зейтун аль-Гарби в городе Газа. ЦАХАЛ сообщает вам о необходимости срочно эвакуироваться в целях сохранения вашей безопасности по дороге Салах эд-Дин пешком или на автомобилях до 16:00 [17:00 мск], чтобы добраться до южной части сектора Газа. Не поддавайтесь на пропаганду ХАМАС. Пребывание в городе Газа и его окрестностях подвергает вашу жизнь опасности", - написал Эдри на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) на арабском языке.

Ранее во вторник Эдри сообщил, что израильские военные приостановят боевые действия в районе Дарадж-Туффа (расположен в южной части города Газа), чтобы дать возможность оставшимся жителям покинуть его. Он также проинформировал жителей северных районов анклава, что гуманитарный коридор будет действовать с 09:00 до 16:00 по местному времени (соответствует периоду с 10:00 до 17:00 мск). Маршрут пройдет по дороге Салах эд-Дин на юг анклава. Кроме того, израильские военные предоставят возможность уйти жителям лагеря палестинских беженцев Эш-Шати с 10:00 до 16:00 по местному времени в связи с продолжающимися там боевыми действиями.