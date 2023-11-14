Финляндия не будет закрывать консульство РФ на Аландских островах

Президент Ниинистё и правительственный комитет приняли это решение на основании отчета о международно-правовых вопросах по статусу дипредставительства России в Мариехамне

СТОКГОЛЬМ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Финляндии не будут предпринимать действий в отношении российского консульства на Аландских островах. Об этом сообщила канцелярия президента республики Саули Ниинистё.

"Во вторник, 14 ноября, президент республики и правительственный министерский комитет по иностранным делам и политике безопасности обсудили <...> отчет, в котором рассматриваются международно-правовые вопросы, касающиеся особого статуса Аландских островов согласно международному праву и российского консульства в Мариехамне, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии. - [Президент и комитет] заявили, что на основании подготовленного отчета никаких действий в отношении российского консульства в Мариехамне в сложившейся ситуации предприниматься не будет."

Петиция в поддержку упразднения российского диппредставительства на Аландах была опубликована на сайте гражданских инициатив Финляндии 4 апреля, сразу после вступления республики в НАТО. "Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, данное консульство ограничивает и ставит под угрозу ее безопасность", - считают авторы петиции. По состоянию на утро 27 сентября петицию подписали 50 150 человек, что достаточно для ее направления на рассмотрение в финский парламент.

Ниинистё заявил 3 ноября, что не считает, что настало время для пересмотра особого статуса Аландских островов. По его словам, речь идет о довольно большой структуре международного права. Глава государства поручил МИД подготовить доклад по этому вопросу.

Аландский архипелаг является демилитаризованной территорией. Как отмечается на сайте ее правительства, этот статус был закреплен после Крымской войны 1856 года. В 1921 году была принята международная конвенция, подтверждавшая демилитаризацию. В 1940 году Финляндия заключила отдельное соглашение с Советским Союзом, которому было предоставлено право иметь консульство на Аландах для контроля за соблюдением этого статуса.