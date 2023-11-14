Турция выступила за скорейшее прекращение огня в Газе

Глава турецкого МИД Хакан Фидан в беседе с австралийской коллегой Пенни Вонг подчеркнул необходимость "беспрепятственной доставки гуманитарной помощи"

СТАМБУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Турция выступает за скорейшее прекращение огня в качестве основы урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом глава МИД республики Хакан Фидан заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

"Министр иностранных дел Турции заявил о необходимости скорейшего прекращения огня и беспрепятственной доставки в Газу гуманитарной помощи", - привели слова министра источники в МИД.

По их данным, Фидан предупредил о риске распространения противостояния в Газе на весь регион и подчеркнул, что массированные бомбардировки Израилем больниц и школ являются грубейшим нарушением международного права. Министр также напомнил о важности доведения международным сообществом до Израиля правильных посланий в вопросе прекращения человеческой трагедии в палестинском анклаве.

В Анкаре неоднократно заявляли о готовности выступить гарантом в вопросе урегулирования конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС и предлагали провести международную мирную конференцию.