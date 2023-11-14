В Белоруссии вскрыли преступные схемы поставок молочных товаров в Россию

По словам президента республики Александра Лукашенко, молочную продукцию продавали по заниженным ценам для своих же фирм на территории России

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Преступные схемы выявлены в Белоруссии, восемь коммерческих групп установили контроль над экспортом молочной продукции в Россию. Об этом сообщил на совещании президент Александр Лукашенко.

"Поскольку следствие по этому делу идет, я не могу многие факты озвучивать. Но те, кто пытается на меня выйти, они услышат и поймут, что я имею в виду. Как пример, ОАО "Бабушкина крынка". Я специально это при губернаторах говорю, потому что это характерно для вас. Я просто взял "Бабушкину крынку", но отвечать будете все. Притом жестко будете отвечать", - цитирует агентство БелТА Лукашенко. По словам президента, руководитель данного предприятия сформировал команду из числа приближенных знакомых и родственников и начал "новую сбытовую политику".

Лукашенко проинформировал, что в "результате оперативно-разыскных мероприятий были взяты в разработку восемь коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молокоперерабатывающих заводов".

По словам президента, молочную продукцию продавали по заниженным ценам для своих же фирм на территории России. В содействии преступникам подозреваются сотрудники госорганов. "Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов. Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко - прим. ТАСС), тоже ответите, если будут там ваши лица. Там светятся и члены правительства", - сказал Лукашенко. По его мнению, подобная преступная схема стала возможной, так как в правительстве Белоруссии не выработана система реализации продукции.

По данным председателя КГБ Ивана Тертеля, в ходе оперативной работы задержаны 26 человек, 15 арестованы.