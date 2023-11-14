Минздрав Газы: эвакуация детей из больницы "Аш-Шифа" невозможна без гарантий безопасности

Официальный представитель ведомства Ашраф аль-Кудра заявил, что для перевода детей из этой больницы в любую другую не существует четкого механизма

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. Минздрав сектора Газа не возражает против эвакуации детей из окруженного израильскими силами медицинского комплекса "Аш-Шифа" на севере анклава, но для этого необходим четкий механизм для сохранения их жизней и здоровья. Об этом сообщил в комментарии телеканалу Al Hadath официальный представитель ведомства Ашраф аль-Кудра.

"Мы не возражаем против перевода детей из больницы "Аш-Шифа" в любую другую, но для этого не существует четкого механизма", - сообщили он. По его словам, "самое главное на данный момент - это здоровье и жизнь этих детей".

Как подчеркнули телеканалу в Международном комитете Красного Креста, "перевод больных или раненых, недоношенных детей из больницы "Аш-Шифа" невозможен без обеспечения условий безопасности".

12 ноября руководство больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа заявило, что медицинский комплекс окружен израильскими силами и возможности эвакуироваться из нее нет. Палестинские власти сообщили, что израильские беспилотники ведут интенсивный обстрел его внутренней территории. По последним данным Минздрава анклава, за это время по меньшей мере 170 человек погибли в медицинском учреждении.

Пресс-служба правительства Палестины в распространенном в официальном Telegram-канале заявлении призвала международное сообщество "прекратить давать "зеленый свет" израильской оккупационной армии для совершения новых преступлений против детей, женщин и гражданских лиц, а также больниц и сектора здравоохранения".

Обстрелы больницы

27 октября армия Израиля выступила с утверждением, что основной командный штаб палестинского движения ХАМАС расположен на территории центральной больницы города Газа "Аш-Шифа", где есть несколько подземных комплексов и туннель. По информации израильской гостелерадиокомпании Kan, около двух недель назад на территории больницы "Аш-Шифа" укрылись около 200 боевиков радикальной группировки ХАМАС, которые также доставили туда заложников, похищенных в ходе нападения 7 октября.

В то же время глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов на палестинских территориях Андреа Де Доменико заявил, что всемирная организация не может верифицировать информацию о расположении штаба ХАМАС в больнице. Он напомнил, что в медучреждении находится около 5 тыс. пациентов и сейчас "просто нет вариантов переместить этих пациентов в безопасное место в секторе Газа".

12 ноября пресс-служба правительства сектора Газа сообщила, что армия Израиля, в частности, разрушила часть отделения интенсивной терапии больницы "Аш-Шифа", нанесла удар по последнему этажу хирургического корпуса, кардиологическому и родильному отделению, а также обстреляла одну из кислородных линий медучреждения. В результате погибли двое недоношенных детей и еще шесть человек.