14 ноября, 13:04

Британия с февраля 2022 года выделила более $1,6 млрд на поддержку бюджета Украины

Деньги направили на "финансирование первоочередных социальных расходов", заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Великобритания с февраля прошлого года выделила более чем $1,6 млрд на бюджетную поддержку Украины. Об этом сообщил глава украинского Минфина Сергей Марченко на встрече с новым послом Великобритании в Киеве Мартином Харрисом.

"Великобритания предоставила более $1,6 млрд прямой бюджетной поддержки, которая была направлена на финансирование первоочередных социальных расходов", - приводятся слова Марченко на сайте министерства. Он также отметил "лидерство Великобритании в поставках Украине современного и крайне необходимого вооружения".

Кроме того, Марченко и Харрис обсудили текущую ситуацию в украинской экономике, бюджет на 2024 год, а также сотрудничество в целях ускорения реконструкции и привлечения инвестиций в страну.

Национальный банк Украины прогнозирует, что финансовая помощь стране со стороны западных доноров будет сокращаться и составит в следующем году $38,5 млрд, а в 2025-м - $25 млрд, тогда как в 2023-м государство, предположительно, получит более $45 млрд. В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев в текущем и будущем годах ожидает от западных доноров финансовую помощь в размере $42 млрд для покрытия бюджетных расходов. 

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