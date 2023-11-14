В Киргизии предложили запретить ношение паранджи и полностью скрывающих лицо бород

Авторы соответствующего законопроекта считают, что запрет на ношение паранджи в общественных местах поможет "обеспечить безопасность и общественный порядок, не ограничивая при этом права граждан"

БИШКЕК, 14 ноября. /ТАСС/. Парламент Киргизии внес на общественное обсуждение проект закона, который предусматривает в целях усиления безопасности введение запрета на ношение бороды или одежды, которые полностью закрывают лицо. Соответствующий законопроект размещен на официальном сайте Жогорку Кенеша (Верховного совета) республики.

"Проект "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики и правонарушениях" разработан в целях предупреждения и пресечения государственными органами ношения паранджи (гармента, закрывающей лицо), которая ограничивает идентификацию личности в общественных местах. Задачей данного законопроекта является обеспечение идентичности и общественной безопасности в стране", - говорится в проекте закона.

Его авторы считают, что запрет на ношение паранджи в общественных местах поможет "обеспечить безопасность и общественный порядок, не ограничивая при этом права граждан". Одновременно предлагается аналогичное ограничение ввести в отношении лиц, борода которых полностью закрывает их лицо.

Инициаторы законопроекта убеждены, что предлагаемые ими поправки позволят обеспечить баланс между необходимостью обеспечения безопасности и идентификации личности и уважением к правам и свободам граждан. "Предложение связано с законодательными изменениями, направленными на регулирование одежды и внешнего вида граждан в общественных местах с целью обеспечения возможности идентификации личности. Важно учесть, что такие законы должны соблюдать основные принципы прав человека, включая право на частную жизнь и свободу личности", - отмечается в документе.

В нем также указано, что закрытые лица не позволяют установленным на улицах городов страны современным камерам идентифицировать личность человека.