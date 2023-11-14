Федеральный суд Ирака постановил прекратить полномочия спикера парламента

По данным портала Shafaq news, решение приняли по итогам рассмотрения иска, поданного членом парламента, по обвинению Мухаммеда аль-Халбуси в подлоге

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральный суд Ирака постановить прекратить полномочия спикера Совета представителей (парламента) Мухаммеда аль-Халбуси. Об этом сообщило Иракское информационное агентство.

Согласно опубликованным выдержкам из заявления суда, "в соответствии с изданным постановлением было решено прекратить полномочия спикера Совета представителей Мухаммеда аль-Халбуси, а также членство депутата Лаита ад-Дулейми". Решение вступает в силу 14 ноября и "является окончательным и обязательным для всех органов власти".

По данным портала Shafaq News, решение было принято по итогам рассмотрения иска, поданного членом парламента, по обвинению аль-Халбуси в подлоге.

Суннитский политик Мухаммед аль-Халбуси был избран председателем Совета представителей в 2018 году, в январе 2022 года его переизбрали на новый срок.