14 ноября, 13:24

В Исламабаде приостановили судебное разбирательство против экс-премьера Имрана Хана

Высший суд запросил у генпрокурора Мансура Авана дополнительную информацию по делу

ИСЛАМАБАД, 14 ноября. /ТАСС/. Высший суд Исламабада приостановил судебное разбирательство против бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана по делу о разглашении государственной тайны, запросив у генпрокурора Мансура Авана дополнительную информацию по этому поводу.

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"Мы хотим знать реальные события, вы должны сообщить нам [об обстоятельствах дела]", - цитирует газета Dawn председательствующего на суде Хассана Аурангзеба. По словам генпрокурора, решение о тюремном заключении лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Хана принял кабинет министров. Аван пообещал представить суду копию соответствующего документа.

Ранее Имран Хан направил в Верховный суд страны апелляцию с просьбой отменить его арест по делу о разглашении гостайны и выпустить на свободу под залог. В апелляции политик попросил высшую судебную инстанцию признать недействительными действия Высшего суда Исламабада, который на прошлой неделе отверг его просьбу об освобождении и признал заключение под стражу правомерным. Верховный суд принял апелляцию Хана к рассмотрению.

1 ноября специальный суд по рассмотрению дел о разглашении гостайны начал судебный процесс над экс-премьером и бывшим главой МИД, вице-председателем ДЗС Шахом Мехмудом Куреши по выдвинутым обвинениям.

Следствие в отношении Хана началось после того, как 27 марта 2022 года он публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по словам политика, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе визита в Москву в феврале 2022 года".

Хана сместили с поста главы правительства 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия в связи с обвинениями в коррупции. Позже Хан не смог предоставить следствию упомянутую шифрованную дипломатическую телеграмму, заявив об "утере" данного документа. 

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