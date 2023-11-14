14 ноября, 13:23
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о новых ответных ударах по военным целям в Ливане

Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении новых ответных ударов по военным целям на территории Ливана.

"Ранее сегодня террористы выпустили противотанковые ракеты и минометные снаряды по постам ЦАХАЛ в районах Маргалиот, Араб-эль-Арамше, Йифтах, Шомера и Маттат на севере Израиля. ЦАХАЛ наносит удары по местам в Ливане, откуда велись обстрелы", - говорится в сообщении. "Кроме того, истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлах" в Ливане", - добавила пресс-служба.

По ее данным, израильский танк атаковал группу боевиков, пытавшихся запустить противотанковые ракеты из Ливана по району населенного пункта Йифтах. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация