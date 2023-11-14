Армия Израиля сообщила о новых ответных ударах по военным целям в Ливане

Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении новых ответных ударов по военным целям на территории Ливана.

"Ранее сегодня террористы выпустили противотанковые ракеты и минометные снаряды по постам ЦАХАЛ в районах Маргалиот, Араб-эль-Арамше, Йифтах, Шомера и Маттат на севере Израиля. ЦАХАЛ наносит удары по местам в Ливане, откуда велись обстрелы", - говорится в сообщении. "Кроме того, истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлах" в Ливане", - добавила пресс-служба.

По ее данным, израильский танк атаковал группу боевиков, пытавшихся запустить противотанковые ракеты из Ливана по району населенного пункта Йифтах.