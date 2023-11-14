14 ноября, 13:29

Гайана попросила суд ООН остановить референдум в Венесуэле по спорной территории

Конфликт между странами о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже много лет

ГААГА, 14 ноября. /ТАСС/. Гайана попросила Международный суд ООН в срочном порядке остановить референдум в Венесуэле по вопросу о спорной территории Гайана-Эссекибо, запланированный на 3 декабря. С соответствующим обращением выступил на слушаниях представитель Гайаны в суде Карл Гринидж.

"Не будет преувеличением назвать угрозу, с которой в настоящее время сталкивается Гайана, экзистенциальной", - подчеркнул он. Референдум должен быть остановлен, иначе Гайане грозит "невосполнимая и потенциально постоянная потеря" права на территорию, подчеркнул Гринидж.

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже много лет. Данная территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек. Спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая считает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.

Как считают представители Гайаны, референдум позволит Венесуэле силой захватить Гайану-Эссекибо. Слово представителям Венесуэлы на слушаниях будет дано в среду. 

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