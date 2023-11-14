14 ноября, 14:02

Греция приветствует визит президента Эрдогана в Афины 7 декабря

Афины придерживаются противоположной позиции по радикальному движению ХАМАС, заявил греческий премьер Кириакос Мицотакис

АФИНЫ, 14 ноября. /ТАСС/. Греция приветствует визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Афины 7 декабря для участия в заседании совета сотрудничества двух стран. Об этом заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, трансляцию вел телеканал ERTnews.

Мицотакис выразил уверенность, что разница во мнениях Греции и Турции о палестинском движении ХАМАС не помешает визиту президента Эрдогана в Афины. "ХАМАС является террористической организацией, и ее действия осуждаются греческим правительством абсолютно и самым недвусмысленным образом, - сказал премьер. - Достаточно увидеть картины варварского нападения на Израиль 7 октября, чтобы понять, что я имею в виду. Но тот факт, что мы не согласны с Эрдоганом в том, что касается роли ХАМАС, не означает, что мы не можем приветствовать его в Афинах, как его, кстати, принимает и канцлер Шольц в Берлине, чтобы попытаться сделать шаг вперед в греко-турецком сближении, которое фактически началось в последние месяцы и которое до сих пор принесло некоторые важные положительные результаты".

Мицотакис заверил, что Греция стремится к хорошим отношениям с Турцией при уважении ею международного права и морского права. "И мы постараемся использовать этот прогресс с помощью визита президента Эрдогана 7 декабря", - сказал глава правительства.

Пятое заседание Высшего совета сотрудничества Греции и Турции состоится в Афинах 7 декабря. Ранее планировалось, что оно пройдет в Салониках.

Турция неоднократно высказывала обеспокоенность по поводу вооружений Греции на островах, находящихся поблизости от турецкого побережья. Анкара утверждает, что острова в Эгейском море "оккупированы греками", а "они [турки] могут внезапно прийти ночью [и вторгнуться] на эти острова". В ответ МИД Греции подчеркивал, что напротив островов дислоцированы "самый большой в Европе десантный флот и целая турецкая армия". В последние месяцы между странами сформировалась политическая атмосфера, которая позволила им начать делать шаги к сближению в контексте укрепления доверия и формирования позитивной повестки. 

Теги:
ТурцияГрецияЭрдоган, Реджеп ТайипМицотакис, Кириакос
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