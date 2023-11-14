Премьер Таиланда опроверг информацию о найме китайской полиции

Глава Управления туризма королевства Тапани Киатфайбул ранее заявил, что страна рассматривает такую возможность, чтобы повысить уровень доверия у туристов из КНР

БАНГКОК, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер Таиланда Сеттха Тхависин опроверг сообщения о том, что правительство разрешит китайской полиции работать на популярных туристических направлениях, чтобы повысить доверие среди туристов из КНР. Об этом сообщила газета The Nation.

"Я никогда не говорил, что приведу китайскую полицию в Таиланд", - приводит газета слова тайского премьера.

Ранее глава Управления туризма Таиланда Тапани Киатфайбул заявил, что страна рассматривает возможность найма сотрудников китайской полиции на нескольких популярных туристических направлениях, чтобы повысить уровень доверия у туристов из КНР.