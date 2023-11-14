14 ноября, 14:12
Палестино-израильский конфликт

СМИ: противоречивые заявления Макрона не помогают урегулированию на Ближнем Востоке

По данным журнала Le Point, "из-за попыток угодить и тем, и другим за счет отстаивания права Израиля на самозащиту и выступления за приостановку военных действий политика президента республики стала малопонятной"

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Туманные заявления президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу палестино-израильского конфликта, которые ему приходится "отыгрывать назад", не способствуют его урегулированию. Такое мнение опубликовал глава международной редакции журнала Le Point Люк де Барошез.

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"Из-за попыток угодить и тем, и другим за счет отстаивания права Израиля на самозащиту и выступления за приостановку военных действий политика президента республики стала малопонятной", - пишет журналист.

В качестве примера он привел поездку Макрона на Ближний Восток в конце октября, в ходе которой тот, в частности, предложил создать международную коалицию против палестинского движения ХАМАС на основе коалиции, собранной против террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Через несколько часов после этого предложения он, правда, уже говорил о том, что такой блок следует создавать не на основе этой коалиции, а "вдохновляться" ее примером. И если президент Израиля Ицхак Герцог поддержал такое направление мысли, то арабские страны, напротив, восприняли его враждебно.

А уже 10 ноября в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си французский лидер и вовсе осудил массовую гибель мирных жителей Газы от израильских ударов и назвал действия еврейского государства в этом контексте нелегитимными. Он также заявил, что Париж "призывает Израиль остановиться". И хотя в том же интервью Макрон осудил нападение ХАМАС на израильские города и поддержал право Израиля на самооборону, обозреватель Le Point указывает на то, что он не сказал ни о французских заложниках в руках ХАМАС, ни о согласованных ЦАХАЛ гуманитарных коридорах. В результате Макрону пришлось 12 ноября звонить президенту Израиля и объяснять, что он не имел в виду, что Израиль специально бьет по мирным гражданам.

В результате, пишет де Барошез, Макрон за месяц "так и не нашел нужных слов", колеблясь между образами "ястреба" и "голубя мира". "Там, где генерал де Голль шел "к сложному Востоку с простыми идеями", он затуманивает ситуацию запутанными идеями. Навигация на глаз, на эмоциях никогда не позволяла проводить хорошую внешнюю политику", - констатировал он.

В новость внесена правка (17:33 мск) - передается с исправлением написания имени и фамилии президента Израиля в третьем абзаце, верно - Ицхак Герцог. 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраильМакрон, Эмманюэль
© Информационное агентство ТАСС
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