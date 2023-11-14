14 ноября, 14:30
Палестино-израильский конфликт

МККК заявил, что делает все возможное для получения доступа к заложникам ХАМАС

Президент комитета Мирьяна Сполярич отметила, что организация "не может сделать это в одиночку", и нужны отдельные соглашения

ЖЕНЕВА, 14 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) делает все возможное, чтобы получить доступ к заложникам, захваченным радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом заявила президент МККК Мирьяна Сполярич.

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"Захват заложников запрещен международным гуманитарным правом. Мы продолжаем настаивать на их освобождении и делаем все, что в наших силах, чтобы получить к ним доступ", - отметила Сполярич в распространенном в Женеве заявлении.

Она подчеркнула, что комитет "не может сделать это в одиночку". По ее словам, "должны быть достигнуты соглашения, которые позволят МККК безопасно выполнять эту работу", гуманитарная организация "глубоко озабочена тем, что среди заложников дети, старики, инвалиды и другие уязвимые лица". Сполярич пообещала и дальше добиваться освобождения заложников.

"Пожалуйста, поймите, что МККК не может силой проникнуть туда, где держат заложников. Мы сможем посетить их только при наличии договоренностей, в том числе гарантирующих безопасный доступ", - констатировала она.

Как сообщил МККК, 14 ноября Сполярич встретится в штаб-квартире комитета с семьями заложников, министрами иностранных дел и здравоохранения Израиля. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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