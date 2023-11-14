Госдеп внес в список террористов лидера палестинского движения "Исламский джихад"

По данным ведомства, Акрам аль-Аджури является "заместителем генерального секретаря движения, а также командиром его военного крыла "Аль-Кудс"

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент включил в список террористов лидера палестинского движения "Исламский джихад" Акрама аль-Аджури. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Госдепартамент включает Акрама аль-Аджури в список особо опасных на глобальном уровне террористов за то, что он является лидером группировки "Палестинский исламский джихад", - указано в заявлении. Блинкен уточнил, что аль-Аджури является "заместителем генерального секретаря движения, а также командиром его военного крыла "Аль-Кудс".

Ранее США в координации с Великобританией ввели новые санкции в отношении восьми физических лиц и двух организаций, связанных с палестинским радикальным движением ХАМАС и "Исламским джихадом".