14 ноября, 14:20
Палестино-израильский конфликт

Госдеп внес в список террористов лидера палестинского движения "Исламский джихад"

По данным ведомства, Акрам аль-Аджури является "заместителем генерального секретаря движения, а также командиром его военного крыла "Аль-Кудс"

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент включил в список террористов лидера палестинского движения "Исламский джихад" Акрама аль-Аджури. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

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"Госдепартамент включает Акрама аль-Аджури в список особо опасных на глобальном уровне террористов за то, что он является лидером группировки "Палестинский исламский джихад", - указано в заявлении. Блинкен уточнил, что аль-Аджури является "заместителем генерального секретаря движения, а также командиром его военного крыла "Аль-Кудс".

Ранее США в координации с Великобританией ввели новые санкции в отношении восьми физических лиц и двух организаций, связанных с палестинским радикальным движением ХАМАС и "Исламским джихадом". 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
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