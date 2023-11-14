В СНБО Украины опасаются "большой беды" из-за дискуссий в случае выборов президента

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о наличии "пророссийских сил" в стране

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил опасение в связи с тем, что политические дискуссии в случае проведения в стране президентских выборов могут привести к "большой беде".

"Если мы начнем во время военных действий политическую дискуссию [в связи с проведением выборов], имейте в виду, это будет большая беда", - сказал Данилов в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко на YouTube-канале "Фабрика новостей". Секретарь Совбеза добавил, что в стране "есть пророссийские силы".

По мнению Данилова, Украина в настоящее время не имеет "ни технической, ни политической возможности для того, чтобы провести выборы". Он отметил, что технически невозможно создать условия для голосования украинцев за границей, провести голосование военных на фронте, а также организовать выборы на территориях, которые вошли в состав России, но которые Украина продолжает считать своими.

Тема возможности проведения президентских выборов на Украине обсуждается уже несколько месяцев. Срок очередных президентских выборов на Украине - конец марта 2024 года. В соответствии с законом о выборах президента Верховная рада назначает очередные выборы не позднее чем за 100 дней до дня голосования, а за 90 дней начинается избирательный процесс. Однако по украинским законам проводить выборы во время военного положения нельзя. 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток - до 14 февраля 2024 года.

Зеленский неоднократно отмечал, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Тем не менее представители Запада заявляли о необходимости провести их в предусмотренные сроки. В частности, с таким заявлением выступал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. После этого в одном из интервью Зеленский допустил проведение выборов при военном положении, если Запад их оплатит. 10 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для проведения выборов президента необходимы "четыре приоритетных условия": выборы должны быть признаны мировым сообществом демократичными, возможность проголосовать должны получить находящиеся на передовой военнослужащие и все, кто выехал из страны, а расходы на организацию и проведение голосования не должны покрываться из бюджета Украины.