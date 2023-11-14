Глава МИД Израиля призвал мировое сообщество добиться "освобождения Газы от ХАМАС"

По его словам, это нужно "не только для безопасности Израиля, но и для людей в Газе"

ЖЕНЕВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн призвал мировое сообщество добиться "освобождения" сектора Газа от радикальной палестинской группировки ХАМАС. Выступая на пресс-конференции в Женеве, он подчеркнул, что удерживаемые этой группировкой заложники должны быть немедленно выпущены на свободу.

"Мы здесь, чтобы призвать к немедленному освобождению всех гражданских лиц, детей, женщин, стариков, - сказал Коэн - Международное сообщество должно ясно заявить: "Освободите Газу от ХАМАС!"

По его словам, это нужно "не только для безопасности Израиля, но и для людей в Газе".

"Мы воюем за государство Израиль, но также воюем за человеческое достоинство", - подчеркнул министр, добавив: "Если мы не победим, то следующими будете вы".

Коэн заявил, что ХАМАС получает финансирование от Ирана. Он также обвинил Тегеран в "финансировании терроризма".

Министр иностранных дел при этом отметил, что Израиль "действует в соответствии с международным правом".

Главы МИД и здравоохранения Израиля прибыли в Женеву с родственниками четырех заложников. У них намечены встречи в Международном комитете Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.