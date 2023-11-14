14 ноября, 14:54

Премьер Чехии отменил рабочие мероприятия по состоянию здоровья

Петр Фиала заболел после возвращения из турне по странам Африки

ПРАГА, 14 ноября. /ТАСС/. График рабочих мероприятий с участием премьер-министра Чехии Петра Фиалы, включая совещание руководства республики по вопросам внешней политики, отменен на три дня в связи с состоянием его здоровья. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства, который заболел после возвращения из турне по странам Африки.

Эту информацию подтвердила и пресс-служба правительства. "Встреча президента республики Петра Павела с премьер-министром Петром Фиалой, председателем Палаты депутатов (нижней палаты парламента - прим. ТАСС) Маркетой Пекаровой-Адамовой, спикером Сената (верхней палаты - прим. ТАСС) Милошем Выстрчилом и министром иностранных дел Яном Липавским во вторник, 14 ноября 2023 года, отменяется. Причина - болезнь премьера", - говорится в сообщении. Новый срок совещания пока не установлен.

На совещании планировалось обсудить, в частности, возвращение посла Чехии в Россию. Формально эту должность занимает Витезслав Пивонька, назначенный в 2018 году. С начала года он находится в Праге. Диппредставительство в Москве фактически возглавляет временный поверенный в делах Иржи Чистецки.

Липавский настаивает на направлении в Москву посла республики. Позицию главы МИД поддерживает премьер Фиала. Против высказывался президент Павел.

Российско-чешские отношения еще больше осложнились после начала специальной военной операции на Украине. Несколько лет назад стороны договорились о паритете по численности сотрудников посольств в Москве и Праге (по 7 дипломатов и 25 служащих технического персонала). 

Теги:
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