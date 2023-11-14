Хуситы пообещали и впредь атаковать Израиль, а также израильские корабли в Красном море

Лидер йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси заявил, что организация продолжит планировать дополнительные операции против всех целей еврейского государства

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Лидер йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Абдель Малек аль-Хуси пообещал и впредь наносить удары по израильским целям, в том числе по израильским кораблям в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом он заявил в своем выступлении, которое транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

"Мы продолжим планировать дополнительные операции против всех [израильских] целей, до которых мы можем добраться, как в Палестине, так и за ее пределами. Мы не упустим возможности сделать это", - подчеркнул лидер хуситов. "Мы постоянно наблюдаем и находимся в поиске любого израильского корабля в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе, а также вблизи территориальных вод Йемена", - добавил он.