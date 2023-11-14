14 ноября, 15:14
Палестино-израильский конфликт

Более 400 сотрудников администрации Байдена призвали к перемирию на Ближнем Востоке

Согласно соответствующему открытому письму, они также потребовали восстановления водоснабжения, поставок топлива, электричества и других основных услуг и доставку адекватной гуманитарной помощи в сектор Газа

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Более 400 сотрудников администрации президента США Джо Байдена подписали открытое письмо с требованием прекратить огонь на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал NBC.

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"Мы призываем президента Байдена срочно потребовать прекращения огня и призвать к деэскалации нынешнего конфликта, обеспечив немедленное освобождение израильских заложников и произвольно задержанных палестинцев. Также потребовать восстановления водоснабжения, поставок топлива, электричества и других основных услуг и доставку адекватной гуманитарной помощи в сектор Газа", - приводит NBC слова из письма. В нем также подчеркивается, что подписавшиеся имеют различное происхождение и религию и работают в более чем 30 департаментах и агентствах. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтБайден, Джо
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