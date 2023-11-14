Глава МИД Израиля призвал МККК активнее добиваться встречи с заложниками в Газе

Эли Коэн отметил, что МККК не должен "вести переговоры об освобождении заложников", однако "как минимум Красный Крест должен был бы встретиться" с ними и "передать лекарства заложникам, которые в этом нуждаются"

ЖЕНЕВА, 14 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) должен активнее добиваться встречи с заложниками, удерживаемыми радикальными палестинскими группировками. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн на пресс-конференции в Женеве.

"Голос Красного Креста должен звучать громче и яснее", - считает Коэн. Он пояснил, что Израиль не просит МККК "вести переговоры об освобождении заложников", однако "как минимум Красный Крест должен был бы встретиться" с ними и "передать лекарства заложникам, которые в этом нуждаются".

Глава МИД сообщил, что этот вопрос обсуждался на состоявшихся во вторник в Женеве встречах с президентом Международного комитета Красного Креста и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения. В этих встречах участвовали министры иностранных дел и здравоохранения Израиля и родственники четырех заложников.