14 ноября, 15:58
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Израиля призвал МККК активнее добиваться встречи с заложниками в Газе

Эли Коэн отметил, что МККК не должен "вести переговоры об освобождении заложников", однако "как минимум Красный Крест должен был бы встретиться" с ними и "передать лекарства заложникам, которые в этом нуждаются"

ЖЕНЕВА, 14 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) должен активнее добиваться встречи с заложниками, удерживаемыми радикальными палестинскими группировками. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн на пресс-конференции в Женеве.

"Голос Красного Креста должен звучать громче и яснее", - считает Коэн. Он пояснил, что Израиль не просит МККК "вести переговоры об освобождении заложников", однако "как минимум Красный Крест должен был бы встретиться" с ними и "передать лекарства заложникам, которые в этом нуждаются".

Глава МИД сообщил, что этот вопрос обсуждался на состоявшихся во вторник в Женеве встречах с президентом Международного комитета Красного Креста и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения. В этих встречах участвовали министры иностранных дел и здравоохранения Израиля и родственники четырех заложников. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация