14 ноября, 15:13,
обновлено 14 ноября, 15:36
Военная операция на Украине

Боррель призвал ЕС увеличить военные поставки Украине

Глава дипслужбы Евросоюза заявил, что ЕС не отказывается от своей задачи поставить 1 млн снарядов до марта 2024 года

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель призвал все страны ЕС увеличить военные поставки Украины, в первую очередь средств ПВО и зимнего обмундирования.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы все должны нарастить поставки Украине, в первую очередь срочно необходимых им средств ПВО, зимнего оборудования и обмундирования", - заявил он на пресс-конференции после встречи министров обороны ЕС. Боррель также объявил, что ЕС принял решение "подготовить еще 10 тыс. военных" для ВСУ сверх 30 тыс., которые уже подготовлены с начала года. Он пообещал, что "ЕС сможет их подготовить очень быстро", однако точные сроки не установлены.

Снаряды для Украины

По его словам, ЕС не отказывается от своей задачи поставить 1 млн снарядов до марта 2024 года. "ЕС остается привержен задаче поставить Украине 1 млн боеприпасов в течение года, мы продолжаем продвигать ее. Я знаю, что пока она выполнена примерно на 30%, мы поставили порядка 300 тыс. снарядов", - сообщил Боррель, подчеркнув, что это снаряды, снятые со складов армий всех стран Евросоюза.

"Я знаю, что уже сделаны заказы на 180 тыс. снарядов. Однако ЕС много [оружия] экспортирует. Мы должны перенаправить это Украине", - сказал Боррель. 

Теги:
УкраинаБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация