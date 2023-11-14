Боррель призвал ЕС увеличить военные поставки Украине

Глава дипслужбы Евросоюза заявил, что ЕС не отказывается от своей задачи поставить 1 млн снарядов до марта 2024 года

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель призвал все страны ЕС увеличить военные поставки Украины, в первую очередь средств ПВО и зимнего обмундирования.

"Мы все должны нарастить поставки Украине, в первую очередь срочно необходимых им средств ПВО, зимнего оборудования и обмундирования", - заявил он на пресс-конференции после встречи министров обороны ЕС. Боррель также объявил, что ЕС принял решение "подготовить еще 10 тыс. военных" для ВСУ сверх 30 тыс., которые уже подготовлены с начала года. Он пообещал, что "ЕС сможет их подготовить очень быстро", однако точные сроки не установлены.

Снаряды для Украины

По его словам, ЕС не отказывается от своей задачи поставить 1 млн снарядов до марта 2024 года. "ЕС остается привержен задаче поставить Украине 1 млн боеприпасов в течение года, мы продолжаем продвигать ее. Я знаю, что пока она выполнена примерно на 30%, мы поставили порядка 300 тыс. снарядов", - сообщил Боррель, подчеркнув, что это снаряды, снятые со складов армий всех стран Евросоюза.

"Я знаю, что уже сделаны заказы на 180 тыс. снарядов. Однако ЕС много [оружия] экспортирует. Мы должны перенаправить это Украине", - сказал Боррель.