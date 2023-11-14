Словацкий парламент приступил к обсуждению программного заявления нового кабмина

Более 50 из 150 депутатов планируют участвовать в дебатах

БРАТИСЛАВА, 14 ноября. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии приступил к обсуждению программного заявление правительства премьер-министра Роберта Фицо, назначенного президентом республики 25 октября. Об этом сообщил телеканал Markiza.

Прогнозируется, что обсуждение программного заявления может продлиться в среду. Более 50 из 150 депутатов парламента намерены участвовать в дебатах.

В начале обсуждения произошел скандал, зафиксированный журналистами. К концу выступления Фицо, представившего депутатам программное заявление, к ораторской трибуне подошел один из его основных политических соперников экс-премьер Словакии Игор Матович. Он держал плакат с надписью "Лжец без совести", указывая на действующего главу кабмина. Политики посмотрели друг на друга и разошлись к своим местам в зале. Председательствующий на заседании сделал замечание Матовичу.

Программное заявление кабмина названо "Лучше, спокойнее и безопаснее жить в Словакии". Документ определяет основные направления его деятельности вплоть до сентября 2027 года, когда в республике должны состояться очередные парламентские выборы. В нем отвергаются квоты Евросоюза на прием беженцев и попытки заменить единогласие при принятии важнейших решений в сообществе простым большинством голосов государств-членов, а также содержится положение о поддержке международных инициатив для достижения мира на Украине.

"Создавшаяся на Украине ситуация демонстрирует, что военное решение конфликта очень далеко. [Его продолжение] ведет к огромным бедам людей. Правительство поддержит [все] предложения международного сообщества, которые ведут к [заключению] перемирия, [все] мирные инициативы", - говорится в заявлении кабмина. В нем также подчеркивается роль ЕС, которую сообщество может сыграть в деле урегулирования текущего конфликта. Его завершение, как подчеркивается в документе, укрепит стабильность и безопасность Европы.

Согласно словацкой конституции, новое правительство должно было представить свое программное заявление парламенту в течение 30 дней после назначения президентом. В высшем законодательном органе республики кабмин Фицо опирается на голоса 79 из 150 депутатов. В Братиславе не сомневаются, что правительство заручится поддержкой Национального совета.