14 ноября, 15:38,
обновлено 14 ноября, 16:33
Военная операция на Украине

Боррель заявил, что не существует конкретики по срокам поставок Украине первых F-16

Глава дипслужбы ЕС отметил, что это сложные машины, обучение летчиков займет много времени

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель не смог назвать конкретные сроки поставки Украине первых F-16, отметив, что это сложные машины, обучение летчиков займет много времени.

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"Нет, у нас нет никакой конкретной информации, когда первые F-16 взлетят в украинское небо. Я знаю, что подготовка пилотов продолжается, я знаю по собственному опыту, что эта подготовка требует [много] времени и вы не можете посадить пилота в самолет без полной подготовки, чтобы он мог воспользоваться всеми возможностями этих сложных машин", - сказал он на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне министров обороны. 

Теги:
УкраинаРоссияБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
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